شاهد: الحوثيون يعرضون مقاطع لهجوم على قوات سعودية ويمنية

نشر الحوثيون اليوم الاثنين مقاطع فيديو ادعوا أنها لهجوم استمر 72 ساعة على قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن والقوات اليمنية المتمركزة قرب الحد الجنوبي للمملكة، وذلك خلال بيان متلفز.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن حوالي 500 شخص قتلوا في الهجوم وانسحب الآلاف، وذكر أن عددا من الآليات المسلحة قد دُمرت في هذه العملية، مشيرا إلى أن 350 كيلومترا مربعا من الأراضي اليمنية قد "حُررت" على حد تعبيره.

وأظهر أحد المقاطع جنودا يركضون عبر الجبال بينما ينسحب آخرون، بينهم 4 رجال قالوا إنهم سعوديو الجنسية، كما أظهر المقطع آليات عسكرية مدمرة أو محروقة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين إن 200 من الضحايا الـ500 قتلوا بغارات جوية شنها من وصفه بـ"العدو" بهدف منعهم من الانسحاب أو الهروب.

وأشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أن الجماعة استهدفت 20 موقعا داخل المملكة عبر طائرات مسيرة، بما فيها العاصمة السعودية، الرياض، وفق سي أن ان.

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ولم يصدر أي رد رسمي من السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على ادعاءات الحوثيين.

قدم الحوثيون إلى المبعوث الأمُمي، مارتن غريفيث، مبادرة لإطلاق سراح 350 أسيرًا للتحالف في اليمن، بينهم 3 سعوديين، حسبما أوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضاف المرتضى أن "الأسرى الـ 350 الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في كشوف الأسرى في اتفاقية السويد" المٌوقعة بين أطراف الأزمة اليمنية في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وفي ذات السياق، وصف المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، تركي المالكي، ادعاءات الحوثيين بشن هجوم واسع النطاق على قوات سعودية ويمنية بـ"المسرحية" التي تسعى من خلالها الجماعة لتضليل الرأي العام الإقليمي والدولي.