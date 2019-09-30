أطلقت إدارة التشغيل التجاري في هيئة الطيران المدني هوية جديدة لتاكسي المطار، تم إطلاقها في مطار الملك عبدالعزيز بجدة كأول مطارات المملكة، فيما سيتم تعميم ذات الهوية الجديدة لمركبات الأجرة الخاصة بالمطار تزامناً مع إطلاق التأشيرة السياحية.
ويأتي إطلاق الهوية الجديدة لتاكسي المطار مبادرة جديدة من الطيران المدني سعيا لتطوير العمل التجاري بمطارات المملكة وإحداث النقلة النوعية في مستوى الخدمة والجودة التي يطمح إليها مستخدمو المطارات بالمملكة وزوارها، وتشمل تلك المبادرات إنشاء وتشغيل صالات الطيران الخاص الدولية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران الخاص، وتشغيل مواقف المطارات وفق أعلى المستويات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الإطلالة الجديدة لـ”تاكسي المطار” بالتزامن مع إطلاق التأشيرة السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.