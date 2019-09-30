الآن.. موجة غبار تضرب جدة.. و”الهلال الأحمر” يحذر

دعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة الآن. ودعا المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية، إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي، لا قدر الله. وطالب جميع المواطنين التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني. وتتعرض بعض أحياء محافظة جدة حاليًا لموجة غبار مصحوبه بعواصف رملية.