استعان الدفاع المدني في عمليات إخماد حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة بثلاث فرق إطفاء من شركة “أرامكو”، وست صهاريج مياه، وفرقتي إطفاء من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفرقتي إطفاء أخريين من القاعدة الجوية، و45 صهريج مياه مدنياً، بالإضافة إلى 26 فرقة إطفاء من الدفاع المدني وثماني سيارات سلالم.
وما زالت آليات الدفاع المدني في الموقع على الرغم من إعلان الدفاع المدني السيطرة على الحريق في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر 92 آلية تشارك في إطفاء حريق محطة قطار الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.