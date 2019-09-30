عاجل اليمن : فلكي لبناني شهير يتنبأ قبل تسعة أشهر بمصير ”الفغم”.. شاهد ما قاله عنه مطلع العام الجاري 2019 (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي لبناني شهير يتنبأ قبل تسعة أشهر بمصير ”الفغم”.. شاهد ما قاله عنه مطلع العام الجاري 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمتنبئ اللبناني الشهير ميشيل حايك، يذكر فيه اسم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قتل فجر الأحد.

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وفي المقطع الذي يعود إلى مطلع العام الجاري 2019، يقول حايك إن اسم عبد العزيز الفغم يتردد بقوة هذا العام، دون مزيد من التفاصيل.

وتفاعل ناشطون مع ذكر حايك لاسم الفغم، مرددين العبارة الشهيرة "كذب المنجمون ولو صدقوا"، والتي ينسبها البعض للنبي عليه الصلاة والسلام.

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وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت أن الفغم قتل على يد صديقه داخل منزل طرف ثالث في مدينة جدة، على إثر خلافات، وهو ما قوبل بتشكيك واسع من قبل مغردين.





وفاة الحارس الشخصي للملك #عبدالعزيز_الفغم

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/bJm0UjEr89 — Maysaa al amoudi (@maysaaX) September 29, 2019

">

Maysaa al amoudi

✔@maysaaX

·

وفاة الحارس الشخصي للملك #عبدالعزيز_الفغم

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/bJm0UjEr89 — Maysaa al amoudi (@maysaaX) September 29, 2019

وفاة الحارس الشخصي للملك #عبدالعزيز_الفغم

انا لله وانا اليه راجعون

وفاة الحارس الشخصي للملك #عبدالعزيز_الفغم

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/bJm0UjEr89 — Maysaa al amoudi (@maysaaX) September 29, 2019 /photo/1

">

Maysaa al amoudi

✔@maysaaX

#عبدالعزيز_الفغم #ميشال_حايك

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