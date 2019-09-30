عاجل اليمن : عبدالباري عطوان يفاجئ الجميع ويكشف عن اخطر تنبؤات عسكرية صادمة للسعودية وما سيحدث خلال الأيام القادمة..شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يفاجئ الجميع ويكشف عن اخطر تنبؤات عسكرية صادمة للسعودية وما سيحدث خلال الأيام القادمة..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول تعليق للصحفي الشهير والكاتب الفلسطيني المقرب من إيران، عبدالباري عطوان، على مزاعم الحوثيين حول ما أسموها عملية "نصر من الله" زعموا خلالها أسر مئات من الجنود والضباط السعوديين، في محافظة نجران السعودية.

حيت توقع الكاتب الفلسطيني أن تكون العملية بداية لنهاية الحرب في اليمن وانقلاب الموازين في المنطقة.

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وأضاف عبدالباري عطوان أن العملية أحدثت ضجة في العالم العربي والمنطقة بأسرها، ولها ما بعدها.

وقال الكاتب المقرب من ايران إن "نصر من الله" ستلحقها عملية "فتح قريب" على حد قوله.

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