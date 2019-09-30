«الصحة»: أكثر من مليوني مستفيد بالخدمات الوقائية لمراكز المراقبة بالمدينة المنورة

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة أن مراكز المراقبة الصحية بمنطقة المدينة المنورة نفذت إجراءات وقائية للقادمين عبر مختلف المنافذ خلال العام الهجري الماضي.
وبلغ عدد المستفيدين ( 2,445,903) مستفيدين من الخدمات الوقائية، و (24,136) مستفيداً من الخدمات العلاجية، و ( 1353) مستفيداً من الخدمات الوقائية بالمطارات، و (575) مستفيداً من الخدمات العلاجية بالموانئ البحرية، و (1928) وسيلة نقل خضعت للإجراءات الوقائية.
وأوضحت صحة المدينة أن مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ تقوم بتطبيق اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية على القادمين كافة عبر الرحلات الدولية، وأيضاً على وسائل النقل (طائرات – سفن ) كافة.
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