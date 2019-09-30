صلاح خاشقجي: خصوم الوطن سعوا لاستغلال قضية والدي للنيل من الوطن وقيادته

أكد صلاح خاشقجي نجل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي ثقته في القضاء السعودي، في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي جريمة قتل والده.
وقال صلاح خاشقجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، إن خصوم الوطن سعوا لاستغلال قضية والده للنيل من وطن ومن قيادته، مؤكدًا أن والده لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما.
وتابع خاشقجي: لن أقبل أن تستغل ذكرى والدي وقضيته للنيل من الوطن أو قيادته بعد رحيله، مؤكدًا ثقته في تحقيق العدالة لوالده ومحاسبة مرتكبي الجريمة النكراء.
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