انطلاق طلائع دوريات الأمن بمحافظة عفيف لخدمة المواطن والمقيم

انطلقت طلائع قيادات دوريات الأمن بمحافظة عفيف، اليوم الإثنين، والتي تم تدشينها بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

وقال مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد إن دوريات الأمن قد تحقق لها لبنة إضافية هامة هذا اليوم لخدمة المجال الأمني بالمحافظة مرتكزة على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من حكومتنا الرشيدة ، وقد قطعت أشواطا كبيرة في التطوروالتوسع.

وأضاف المسعد، أن دوريات الأمن تتخطى بعطائها وخدماتها الأمنية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم، مثنيا على الجهود التي بذلتها شرطة محافظة عفيف أثناء تغطياتهم الميدانية قبل استلام دوريات الأمن لمهامها الحالية ووصف تلك الأعمال بالمميزة.

واحتتم مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، قائلا : إننا نحتفل صباح هذااليوم بتدشين هذه القيادة الأمنية الهامة التي تعد إضافة هامة في مسيرة الأمن في محافظة عفيف وأهالي المحافظة يستحقون منا أن نكون بينهم فقد كانوا دائما خير معين.

