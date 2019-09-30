مدني المدينة يحذر من التقلبات الجوية ويدعو إلى اتباع تعليمات السلامة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين لأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من يوم الثلاثاء الموافق 2/2/1441هـ إلى يوم الجمعة الموافق 5/2/1441هـ، لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام بالرؤية وهطول أمطار متوسطة.

وأهابت المديرية بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمدينة العميد خالد الجهني، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغييرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وغرف لها واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.