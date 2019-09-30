وحدات نسائية متنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية للطالبات بالشمالية

سيّرت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية وحدات متنقلة نسائية لتقديم خدماتها للطالبات في عدد من الكليات والمدارس بمدن ومحافظات المنطقة ، وذلك ضمن حملة «هويتي انتمائي» الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية، التي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً في مناطق المملكة كافة.

وشملت الخدمة في مدينة عرعر كلية العلوم والآداب لمدة اربعة أيام ، والثانوية السادسة عشر للبنات لمدة يوم , والثانوية الثانية للبنات لمدة يوم، والثانوية العاشرة للبنات لمدة يومين , والثانوية الخامسة عشر للبنات لمدة يومين، وثانوية أم المؤمنين صفية لمدة يوم.

كما شملت الخدمة في محافظة طريف الثانوية الثالثة للبنات لمدة يوم، والثانوية الرابعة للبنات لمدة أربعة أيام، والثانوية الخامسة لمدة ثلاثة أيام، وفي محافظة رفحاء كلية العلوم والآداب لمدة يومين، والثانوية الأولى للبنات لمدة يوم، وثانوية ابن عباس للبنات لمدة يوم، وكلية الجبهان لمدة يومين، وثانوية شعبة نصاب لمدة يومين، بينما شملت الخدمة في مركز حزم الجلاميد ثانوية البنات بالمركز لمدة يوم.

وتقوم الوحدات المتنقلة النسائية بمنطقة الحدود الشمالية بزيارة الطالبات خلال الفترة الصباحية بهدف تقديم الخدمة لهن في أماكن تواجدهن.

ويأتي ذلك حرصًا من الأحوال المدنية على اتاحة الفرصة للطالبات لاستخراج الهوية الوطنية خلال الأوقات المناسبة لهن ، وتفعيلاً لدورها الجوهري في خدمة المواطنين، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم.