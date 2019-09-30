الهلال الأحمر يحذر من «موجة الغبار» في جدة



حثت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة. ودعا المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة. وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله. وطالب جميع المواطنين التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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