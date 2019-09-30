محمد بن عبدالعزيز يطلع على خطط تعليم جازان



استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان إبراهيم محمد أبو هادي، وعددا من منسوبي ومنسوبات الإدارة، حيث استمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من مدير عام التعليم بالمنطقة عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية التي تنفذها الإدارة سعياً للارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي للعام القادم، وتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات، والخطط والبرامج والآليات التي نفذت بها تلك الفعاليات بمختلف مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات التابعة للإدارة. من جانب آخر، استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، مدير عام البريد السعودية بالمنطقة محمد حبيب برعي، وعددا من منسوبي البريد السعودي. واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل بالإدارة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة. وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالجهود التي يقدمها منسوبو البريد السعودي بالمنطقة لخدمة المواطنين ورجال الحد الجنوبي والمقيمين. من جانب آخر، نقل أمير منطقة جازان بالنيابة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد الرقيب أول جابر علي علواني، ولذوي الشهيد العريف مساوي علي ردادي القيسي، من منسوبي القوات البرية الذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

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