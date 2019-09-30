توزيع إلكتروني لـ6700 شتلة زراعية بالأحساء

خصصت المؤسسة العامة للري أيقونة على بوابة إلكترونية لمبادرة «شجرة لكل منزل»، وذلك تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89. يتولى المستفيد تعبئة النموذج الإلكتروني، وزيارة المؤسسة أو المواقع التابعة لها لاستلام الشتلات الزراعية، تبعاً لمطابقة الباركود في أجهزة الاتصالات الحديثة للمستفيدين، وفقا للكمية المخصصة لكل مستفيد. وأوضحت المؤسسة، أنه تم توزيع 6700 شتلة زراعية خلال 3 أيام عبر المعرض التابع للمؤسسة في مجمع الأحساء مول بالهفوف، مبينة أن المعرض يحاكي الطبيعة الزراعية، وأن الشتلات زراعية متنوعة الأصناف، منها: شجرة الآراك، والنيم، وشجرة كف مريم، وشجرة السدر، وهي أصناف تلائم طبيعة البيئة في الأحساء من ناحية تحملها درجات الحرارة المرتفعة، وقلة استهلاكها للمياه، وتأتي هذه المبادرة بهدف نشر الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية.



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