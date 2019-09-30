السعودية اليوم / إغلاق تسع منشآت غذائية بمدينة السيح لمخالفات نظامية



السيح 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم تسعة محلات للمواد الغذائية بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.

وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .

وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ " 940 " على مدار الساعة.

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22:10ت م

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