السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً فلسطينيًا من بلدة العيسوية



القدس المحتلة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم طفلاً فلسطينيًا من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، واعتقلت الطفل محمد أحمد عطية، بعد ملاحقته.

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22:05ت م

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