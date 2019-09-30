

إسلام آباد 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل أحد رجالها وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم نفذه مسلحان اليوم على وحدة لقوات الأمن الخاص التابعة للشرطة في بلدة "لورالاي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد شرطة البلدة محمد عبدالرحمن أن المسلحين أطلقا النار على وحدة لقوات الأمن الخاص أمام مكتب مدير الإدارة المدنية في البلدة مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بجروح.

وأضاف أن قوات الأمن لاحقت المسلحين حيث قتل أحدهما بنيران قوات الأمن، فيما فجر الآخر سترة ناسفة كان يرتديها وقضى على نفسه، مشيرًا إلى أن الهجوم يحمل طابع العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن لإثارة التوتر الأمني في إقليم بلوشستان.

// انتهى //

22:02ت م

0282





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بهجوم مسلح جنوب غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.