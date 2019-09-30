الرئيس الموريتاني يحاور المعارضة ويتجاهل الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سلسلة لقاءات ومشاورات مع المعارضة الموريتانية التقى خلالها زعماء سياسيين بينهم محمد ولد مولود المرشح السابق للرئاسة وزعيم حزب التقدم (يسار) وأحمد ولد داداه زعيم حزب التكتل (اشتراكي) وشخصيات أخرى ذات وزن سياسي.

واعتبرت اللقاءات بادرة حسنة للحوار والتأسيس لمناخ سياسي يقوم على الوفاق والتشاور بين مختلف الأطراف في الساحة الموريتانية.

وتعتبر هذه المباحثات انفراجة قوية قد تمهد لحوار وطني شامل يعيد ترتيب البيت الداخلي الموريتاني بعد سنوات من الانسداد السياسي.

ولم تشمل المشاورات جماعة الإخوان المسلمين ولا جناحها السياسي حزب "تواصل" ما يمهد لعزلة سياسية لهذه المجموعة التي كانت جزءا من محاولات زعزعة النظام في السنوات الأخيرة.

ويشير تغييب جماعة الإخوان من المشاورات إلى إعادة الثقة بالمعارضة الوطنية وعزل الجماعة التي تتغذى على شبكة دولية خربت بلدانا عربية وتسعى للفتنة.