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تحفيز تقنية البناء: الموافقة على 17 طلبًا للتمويل و9 تحت الدراسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت مبادرة تحفيز تقنية البناء قروضًا تمويلية للمستثمرين في القطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ لتمكين وتوطين صناعات تقنية البناء في المملكة، وذلك بدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص.
ووفق حساب المبادرة على “تويتر” فإن عدد طلبات التمويل التي تمت الموافقة عليها 17 طلبًا، وذلك لإنتاج 30 ألف وحدة سكنية، بقيمة تمويلية تتجاوز مليار ريال، في حين بلغ حجم الطلبات التي تحت الدراسة النهائية تسعة طلبات بقيمة تصل إلى 1.08 مليار ريال لإنتاج نحو 23 ألف وحدة سكنية.
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