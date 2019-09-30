- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هنا رابط التسجيل في مؤتمر الزكاة والضريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هنا رابط التسجيل في مؤتمر الزكاة والضريبة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن بدء استقبال طلبات التسجيل في مؤتمر الزكاة والضريبة الذي سيقام في مدينة الرياض بفندق الريتزكارلتون يومي 13 – 14 نوفمبر القادم .
ويمكن للمهتمين التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر : هنا حيث سيصلهم رمز تعريفي يمكنهم من طباعة بطاقات الدخول فور وصولهم إلى مقر المؤتمر .
ويستهدف المؤتمر جميع العاملين في القطاع المالي والمسؤولين عن الإدارات المالية في القطاعين العام والخاص من خلال 12 جلسة على مدى يومين يتحدث فيها 60 متحدثًا من مختلف دول العالم .
ويشارك في المؤتمر عبر المعرض المصاحب 20 جهة من القطاعين العام والخاص لاستعراض تجاربهم في القطاع المالي وما يتعلق بالزكاة والضريبة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يقام للمرة الأولى، وتعتزم الهيئة إقامته بشكل سنوي لمواكبة الجديد في ما يخص الزكاة والضريبة.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا رابط التسجيل في مؤتمر الزكاة والضريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.