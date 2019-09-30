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أمطار مستمرة على جدة لساعات
متابعات الخليج 365 - جدة
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار على وسط وشمال جدة، من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القادمة.
كما حذرت الأرصاد من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية ما يسبب تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على جدة ورابغ، وذلك حتى الحادية العشرة والنصف مساء اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق من الغبار، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.
كما دعا المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية، إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.
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