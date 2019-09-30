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2019-09-30 هذه أكثر الأسماء تسجيلًا بالمملكة في 1440 متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أوضحت الأحوال المدنية أكثر الأسماء تسجيلًا بالمملكة في عام 1440هـ. وبحسب الأحوال أكثر الأسماء تسجيلًا هي: سلمان، وحور، ومحمد، وكيان، وترف، وعبدالله، وملك، وعبدالعزيز، وفهد، وورد، وعلي، وغني، ونورة، وخالد، وسحاب، وعبدالرحمن، وفيصل، وسارة، وسعود، وجود.







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