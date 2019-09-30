هذا هو الاسم الأكثر تسجيلا بالمملكة في عام 1440هـ من الذكور والإناث

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

كشفت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عن الأسماء الأكثر تسجيلا داخل المملكة في عام 1440هـ من الذكور والإناث.

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وذكرت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن من ضمن الأسماء الأكثر تسجيلا في المملكة “سلمان، محمد، عبد العزيز، فهد، عبد الله، سعود، فيصل، عبد الرحمن، سعود، خالد، حور، كيان، ترف، ملك، ورد، غنى، ونورة، سحاب، سارة، جود”.