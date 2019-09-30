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الان تتابع هذا هو الاسم الأكثر تسجيلا بالمملكة في عام 1440هـ من الذكور والإناث والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
كشفت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عن الأسماء الأكثر تسجيلا داخل المملكة في عام 1440هـ من الذكور والإناث.
وذكرت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن من ضمن الأسماء الأكثر تسجيلا في المملكة “سلمان، محمد، عبد العزيز، فهد، عبد الله، سعود، فيصل، عبد الرحمن، سعود، خالد، حور، كيان، ترف، ملك، ورد، غنى، ونورة، سحاب، سارة، جود”.
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