الان تتابع صلاح جمال خاشقجي: لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صلاح جمال خاشقجي، إن خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والده للنيل من وطني وقيادتي. وكتب على تويتر: “عام مضى على رحيل والدي الغالي سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي”. وأضاف: “لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله. أكرر ما قلته سابقا لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم الوطن وقيادته”.

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