شركتان محليتان تؤمنان محطات قطار الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي، علي طالب، فيصل السلمي، حاتم المسعودي، سحر أبو شاهين - جدة، مكة المكرمة، الدمام

في حين أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل صدور أوامر بتشكيل لجان للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في جدة والرفع بالنتائج إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، علمت «مكة» أن هناك شركتين وطنيتين للتأمين هما المتعاقدتان مع محطات قطار الحرمين، وذلك بعد أن تساءل كثيرون عما إذا كان تأمين محطة قطار الحرمين سيشمل التكلفة الإجمالية بأسباب الحريق أم لا، وما نوع التغطية.

محطة سليمانية جدة الأكبر:

يربط مشروع قطار الحرمين السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق خط سكة حديدية كهربائي خلال 120 دقيقة فقط مرورا بجدة، عبر خمس محطات، تعد محطة السليمانية بجدة أكبرها، ومحطة رصيفة مكة أكثرها كلفة.

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تكلفة محطات قطار الحرمين

الرصيفة -مكة: 3.2 مليارات ريال

السليمانية -جدة: 2.9 مليار ريال

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: 1.7 مليار

المدينة المنورة: 1.5مليار ريال

جهات تتولى التحقيق

وزارة الداخلية

وزارة النقل

إمارة منطقة مكة المكرمة

3 أطراف تتحمل مسؤولية حرائق المنشآت

أكد خبير في السلامة والصحة المهنية المهندس محمد الزير لـ«مكة» أن ثلاثة أطراف تتحمل مسؤولية الحرائق في المنشآت، لعدم مراعاتها جوانب السلامة في المشروع، لأن بنود الكراسات تنص على توفير اشتراطات السلامة.