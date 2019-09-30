خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير متعب بن سعود بن سعد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير نواف بن سعود بن سعد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.