خادم الحرمين وولي العهد يستقبلان أسرة الفقيد الفغم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله، يتقدمهم والده بداح عبدالله الفغم.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، مثنيا على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.

فيما عبر والد وإخوة وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.

Advertisements

إلى ذلك قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الفغم.

وعبر ولي العهد خلال استقباله لأسرة وذوي الفقيد أمس يتقدمهم والده بداح عبدالله الفغم، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة للجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.

فيما أعرب والد وذوو وإخوة وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محم،د ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.