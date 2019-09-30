محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى الملازم عبدالعزيز بن أحمد حامد المالكي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعياً الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن. "المالكي" يتخرج من كلية الملك فهد الأمنية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-30 يتلقى الملازم عبدالعزيز بن أحمد حامد المالكي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعياً الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن. 30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 Advertisements 09:36 PM يتلقى الملازم عبدالعزيز بن أحمد حامد المالكي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعياً الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن. ، "المالكي" يتخرج من كلية الملك فهد الأمنية ،

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