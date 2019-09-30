، "واشنطن تايمز": أدلة ومعلومات تؤكد أن طهران نفذت الهجوم على منشآت أرامكو ،

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قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية ، إن أكبر مجموعة مقاومة للنظام الإيراني تملك أدلة على أن طهران نفذت الهجوم الإرهابي على منشآت النفط السعودية من قاعدة داخل إيران في 14 سبتمبر الجاري.
وتفصيلاً، أوضح التقرير أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عقد مؤتمرًا صحفيًا في واشنطن لإصدار تقرير من 22 صفحة بناءً على شبكة المخابرات داخل البلاد، حيث أعلنت المجموعة التي تتخذ من ألبانيا مقرًا لها أن تصريح الهجوم باستخدام الصواريخ والطائرات من دون طيار، جاء من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
ووفقًا للمسؤولين في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإنهم يملكون معلومات حصرية وسرية للغاية تم الحصول عليها من داخل النظام الإيراني بالتفصيل عن الهجوم الإرهابي.
"واشنطن تايمز": أدلة ومعلومات تؤكد أن طهران نفذت الهجوم على منشآت أرامكوخالد علي الخليج 365 2019-09-30
قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية ، إن أكبر مجموعة مقاومة للنظام الإيراني تملك أدلة على أن طهران نفذت الهجوم الإرهابي على منشآت النفط السعودية من قاعدة داخل إيران في 14 سبتمبر الجاري.
وتفصيلاً، أوضح التقرير أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عقد مؤتمرًا صحفيًا في واشنطن لإصدار تقرير من 22 صفحة بناءً على شبكة المخابرات داخل البلاد، حيث أعلنت المجموعة التي تتخذ من ألبانيا مقرًا لها أن تصريح الهجوم باستخدام الصواريخ والطائرات من دون طيار، جاء من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
ووفقًا للمسؤولين في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإنهم يملكون معلومات حصرية وسرية للغاية تم الحصول عليها من داخل النظام الإيراني بالتفصيل عن الهجوم الإرهابي.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:16 PM
معلومات سرية تكشف أن تصريح الهجوم الإرهابي جاء من خامنئي
قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية ، إن أكبر مجموعة مقاومة للنظام الإيراني تملك أدلة على أن طهران نفذت الهجوم الإرهابي على منشآت النفط السعودية من قاعدة داخل إيران في 14 سبتمبر الجاري.
وتفصيلاً، أوضح التقرير أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عقد مؤتمرًا صحفيًا في واشنطن لإصدار تقرير من 22 صفحة بناءً على شبكة المخابرات داخل البلاد، حيث أعلنت المجموعة التي تتخذ من ألبانيا مقرًا لها أن تصريح الهجوم باستخدام الصواريخ والطائرات من دون طيار، جاء من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
ووفقًا للمسؤولين في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإنهم يملكون معلومات حصرية وسرية للغاية تم الحصول عليها من داخل النظام الإيراني بالتفصيل عن الهجوم الإرهابي.
، "واشنطن تايمز": أدلة ومعلومات تؤكد أن طهران نفذت الهجوم على منشآت أرامكو ،
المصدر : الخليج 365
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