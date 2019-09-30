، عملية نوعية تُنهي معاناة طفل مع الإعاقة الحركية المزمنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجراها فريق طبي متخصص بتركيب جهاز حلقي

قام فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال بإجراء عملية جراحية لتعديل وتقويم تشوُّه شديد جدًّا في الأطراف السفلية لأحد الأطفال.

وفي التفاصيل، أُجريت الجراحة بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال وانحرافات الأطراف بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، الدكتور فهد الحزيمي، الذي تم التعاقد معه بالتنسيق مع إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة عسير عن طريق برنامج الطبيب الزائر، وذلك بدعم من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح.

وأوضحت صحة عسير أن تلك التشوهات التي كان يعانيها الطفل كانت قد تسببت له بإعاقة مزمنة، وعدم القدرة على المشي. وتمت العملية بنجاح - بفضل الله - عن طريق تركيب جهاز حلقي في عظمة الساق، وتعديل التشوه تدريجيًّا عن طريق المريض نفسه، فيما لا يزال الطفل تحت المتابعة الطبية في العيادات وفي قسم العلاج الطبيعي، وهو بصحة جيدة - ولله الحمد -.

يُذكر أن التعاقدات التي قامت بها إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة عسير أسهمت في استثمار الكفاءات الطبية المميزة، وتقليص قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والعيادات.

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال، الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره للمدير العام وللمساعد العلاجي ولإدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين على دعمهم المستمر، كما قدم شكره لفريق العمل بقسم جراحة عظام الأطفال في المستشفى على جهوده المميزة.