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الرياض - رنا هويدي - عاجل : مصور سعودي يفجر مفاجأة "لابن سلمان" بنشر لقطات تحبس الانفاس من منزل "عبد العزيز الفغم" .. هذا ما عثر عليه (صور مرعبة)

حسمت مجموعة من الصور التي نشرتها حسابات إخبارية سعودية على موقع "تويتر"، روايات المعركة التي دارات داخل قصر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. عاجل : مصور سعودي يفجر مفاجأة "لابن سلمان" بنشر لقطات تحبس الانفاس من منزل "عبد العزيز الفغم" .. هذا ما عثر عليه (صور مرعبة) عـــــاجل .. محمد بن سلمان يصدر امر ملكي بتعيين هذه الشخصية حارساً للملك سلمان خلفاً للفغم (صورة) عــــــاجل .. وفاة الفنانة نانسي عجرم قبل قليل في حادث مروع .. شــاهد (صورة) الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بعد مقتل حارسة الشخصي بإعدام هذه الشخصية اليوم عــــاجل .. الامير "محمد بن سلمان" يصدم الجميع ويظهر باكياً بعد حادثة مقتل "الفغم" .. شـاهـد (صور) وأظهرت الصور المتداولة، عدم صحة الروايات التي روّجتها وسائل إعلام إيرانية وحسابات معادية للسعودية بشأن محاولة اغتيال "الملك سلمان"، ومقتل حارسه الشخصي عبدالعزيز الفغم أثناء الدفاع عنه. Advertisements ووثّقت الصور آثار دماء وطلقات رصاص على الباب الرئيسي لمنزل صديق اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، والذي شهد جريمة مقتل الأخير على يد صديقه ممدوح آل علي. وتثبت هذه الصور، عدم صحة الروايات الإيرانية ووسائل الإعلام المعادية للسعودية، بشأن محاولة اغتيال "الملك سلمان" من جانب مجموعة من الأمراء، والمعركة التي دارت داخل القصر. وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في بيان لها خلال وقت سابق أمس، مقتل اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، بطلقات نارية من صديقه. وذكرت شرطة مكة، أن عناصرها اشتبكوا مع الجاني ممدوح بن مشعل آل علي، الضابط في الحرس الملكي السعودي، الذي أصاب خمسة من رجال الأمن، وأصاب صاحب المنزل وعامل فلبيني إلا أنه قُتل في النهاية. يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم، كان حارسًا شخصيًّا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًّا للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر أمرًا ملكيًّا بترقيته إلى رتبة لواء في منتصف العام 2017.

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