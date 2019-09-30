السعودية اليوم / المملكة تحقق المركز الثاني في المسابقة العالمية Hardwear CTF



الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

حققت المملكة العربية

وقد مثّل المملكة في هذه المسابقة، فريق CRED التابع لمركز التميز لأمن المعلومات، حيث كانت البلد العربي الوحيد ضمن 14 فريقًا عالميًا من مختلف الدول.

وحظيت المشاركة السعودية بحضور متميز في المسابقة العالمية، التي ركزت على عدة مجالات في أمن المعلومات أهمها؛ الهندسة العكسية للأجهزة الإلكترونية، اختراقات أنظمة السيارات، البلوتوث، والهندسة العكسية للبرامج الثابتة في الأجهزة الإلكترونية.

ويعد Hardwear.io مؤتمراً عالمياً مختصاً بأمن المعلومات يحظى برعاية ودعم شركات ومنظمات تقنية كبرى مثل شركة قوقل Google والمركز الهولندي لأمن المعلومات في لاهاي، كما يستقطب نخبة من الباحثين والمستشارين في مجال أمن المعلومات.

// انتهى //

20:32ت م

0265



الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسحققت المملكة العربية السعودية ، إنجازًا غير مسبوق، بعد أن احتلت المركز الثاني في المسابقة العالمية Hardwear CTF، التي أقيمت في مملكة هولندا يومي 26 و27 سبتمبر 2019م.وقد مثّل المملكة في هذه المسابقة، فريق CRED التابع لمركز التميز لأمن المعلومات، حيث كانت البلد العربي الوحيد ضمن 14 فريقًا عالميًا من مختلف الدول.وحظيت المشاركة السعودية بحضور متميز في المسابقة العالمية، التي ركزت على عدة مجالات في أمن المعلومات أهمها؛ الهندسة العكسية للأجهزة الإلكترونية، اختراقات أنظمة السيارات، البلوتوث، والهندسة العكسية للبرامج الثابتة في الأجهزة الإلكترونية.ويعد Hardwear.io مؤتمراً عالمياً مختصاً بأمن المعلومات يحظى برعاية ودعم شركات ومنظمات تقنية كبرى مثل شركة قوقل Google والمركز الهولندي لأمن المعلومات في لاهاي، كما يستقطب نخبة من الباحثين والمستشارين في مجال أمن المعلومات.// انتهى //20:32ت م0265

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.