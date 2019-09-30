"أسبوع دبي للاستثمار".. فرص استثمار واعدة وشراكات قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت شعار "الاستثمار في مدينة المستقبل"، انطلقت في دبي، الإثنين، فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع دبـي للاستثمار والتي تتواصل حتى يوم الخميس المقبل.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن "أسبوع دبي للاستثمار" يستعرض فرص النمو والشراكة والابتكار لجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل من خلال تنوع الفرص الجديدة والمتميزة التي تقدمها بيئة الاستثمار المتطورة في الإمارة لمواكبة احتياجات الحاضر وتحقيق الريادة العالمية كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة.

من جهته، أكد الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، أن طيران الإمارات شركة عالمية لديها أكثر من 160 وجهة حول العالم وهي تعمل من خلال تلك الوجهات على استقطاب المستثمرين والتعريف بالامتيازات التي توفرها دبي لرواد الأعمال.

ويرسّخ "أسبوع دبي للاستثمار" جاهزية بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين بدبي، والتعريف بفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والناشئة بالإمارة، وما تشهده بيئة الاستثمار فيها من تطور هائل في تحفيز وتسهيل الاستثمار ودعم نجاح وتوسع الأعمال من خلال التشريعات والخدمات الجديدة والمبتكرة.