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2019-09-30 3 إصابات في حادث على طريق سلطانة الزراعي بسكاكا متابعات الخليج 365 - سكاكا باشرت ثلاثة فرق إسعافية حادثًا وقع بعد عصر اليوم الاثنين بطريق مزارع سلطانة الزراعي شمال مدينة سكاكا. Advertisements وأشارت التفاصيل التي وردت لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إلى وجود حادث على الطريق الفرعي المتوجه لمزارع سلطانة بين مدينة سكاكا ومركز زلوم والذي نتج عنه ثلاث إصابات. وعلى الفور تم ترحيل البلاغ لثلاثة فرق إسعافية التي باشرت الحالات بالموقع والتي تبين استقرار الحالات الثلاث وتم نقلها بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا لاستكمال علاجها. وهيئة الهلال الأحمر تُنوه لعموم المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالتعليمات الإرشادية على الطرق الخارجية والمنعطفات.







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