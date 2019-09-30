الان تتابع تكليف مدني العمري لإدارة “صحة القنفذة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القنفذة - الخليج 365 - خضر المقعدي وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بتكليف مدني أحمد العمري، بإدارة “صحة القنفذة” بالإنابة. وأوضحت “صحة مكة المكرمة”، بأنه تم إنهاء تكليف الدكتور عبدالله محمد الغروي مدير صحة القنفذة سابقًا بناء على طلبه، مقدمين شكرهم على ما قام به خلال فترة تكليفه للقيام بأعمال الشؤون الصحية بالقنفذة، متمنين له التوفيق والسداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف مدني العمري لإدارة “صحة القنفذة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.