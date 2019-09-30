حساب المواطن 1441 يُعلن رسميًا صدور نتائج الأهلية للدفعة الـ23 وموعد…

مع انتهاء شهر سبتمبر، أعلن برنامج حساب المواطن رسميًا نتائج الأهلية للدفعة الثالثة والعشرين عن شهر أكتوبر، كما رد البرنامج على عدد من أسئلة المواطنين والتي كان من أبرزها، كيفية تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي من الحساب، فضلاً عن مدى حقيقة الأنباء المتواترة بشأن توقف صرف الدفعات بنهاية العام الجاري أو زيادة قيمة المبلغ المقدم.. التفاصيل كاملة خلال السطور التالية.

موعد صرف الدفعة الـ23

وعن موعد صرف دفعة أكتوبر الدفعة التي تحمل رقم 23، أشار حساب المواطن إلى أنه سيتم صرفها للمستفيدين منها يوم الخميس الموافق العاشر من شهر أكتوبر كعادة الصرف يوم العاشر من كل شهر ميلادي باستثناء إذا صادف يوم صرف يوم عطلة رسمية بالبلاد فيتم تأخيرها أو تبكيرها يومًا واحدًا.

الردود على أسئلة المواطنين

كما رد برنامج حساب المواطن 1441 هـ على عدد من أسئلة المواطنين عبر حسابه الرسمي على تويتر، ومن أبرزها:

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الحديث عن زيادة قيمة الدعم المخصص بالدفعات خلال الفترة المقبلة.. عار تمامًا عن الصحة.

الأنباء المتداولة بشأن وقف صرف الدفعات نهاية العام الجاري.. غير صحيحة بالمرة.

تستطيع الزوجة من الصرف في البرنام كمستفيد رئيسي في خمس حالات (الزوجة المهجورة – متزوجة من غير سعودي – عائلة سجين – عائلة فاقد الأهلية – زوجها غائب).

الحصول على نتائج الأهلية للدفعة 23

وللحصول على نتائج الأهلية للدفعة الثالثة والعشرين عن شهر أكتوبر، يُرجى الدخول للرابط: https://www.ca.gov.sa/، ثم تسجيل بيانات الشخصية كالاسم ورقم الهاتف ورقم هويتك وتسجيل دخول وتغيير كلمة المرور ، مع العلم بأنه لابد من أن تنطبق هذه الشروط على المستفيد: