شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودي يُشارك في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، يُشارك وفد سعودي رفيع المستوى في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، يُشارك وفد سعودي رفيع المستوى في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. ووفقاً لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، يضم الوفد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا خالد العنقري.



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