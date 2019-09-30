ولي العهد: إيران أثبتت حماقتها بمهاجمة 5% من إمدادات العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن استهداف معامل أرامكو لم يضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضرب قلب قطاع الطاقة العالمي، وعطل ما يقارب 5.5% من احتياج العالم للطاقة، مبينا أن إيران أثبتت حماقتها بمهاجمة 5%

من إمدادات العالم.

وقال الأمير محمد بن سلمان في حوار مع برنامج «Minutes 60» على قناة CBS الأمريكية إن العالم إذا لم يقم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيدا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.

وأضاف ولي العهد أن إيران إذا أوقفت دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير، وفتحنا كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد، مشيرا إلى أن إعلان الحوثي من عدة أيام بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبره بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر.

ووجه الحوار رسائل بأن المملكة لا تسعى لأي حرب، ولكن إذا أجبرت عليها فهي جاهزة وعلى أهبة الاستعداد، متسلحة بقدراتها وشعبها ومعها حلفاء أقوياء لمواجهة أي مخاطر، وكل الخيارات مطروحة، وعلى النظام الإيراني أن يعي أنه ما لم يغير قناعاته ويوقف أعماله العدائية فإن الضغط الدولي سيستمر، وأي تصعيد آخر سيكون رد الفعل عليه مختلفا تماما.

يذكر أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح وأمامها الكثير لتحقيقه، وتدعو أصدقاءها، سواء من تتفق أو تختلف معهم لزيارة المملكة ورؤية الإنجاز الذي تحقق على الأرض بأنفسهم، كما أن المملكة أمامها مستقبل واعد ورؤية طموحة تسعى إلى تحقيقها بقدرات أبنائها، وآخر ما تسعى إليه الحرب، وهي مستمرة بالتطوير الشامل في كل المجالات لتكون في مكانها الطبيعي، ويتمثل ذلك في الكثير من الفرص وتمكين الشباب وخلق مناخ استثماري جديد يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

قضية مقتل خاشقجي

• هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟

بلا شك، لا. هذه كانت جريمة بشعة. لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية.

• ماذا تقصد بأنك تتحمل مسؤولية ذلك؟

عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأ. ولا بد أن أتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلا.

• العالم يريد إجابة على هذا، كيف لم تكن على علم بهذه العملية؟

البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به 3 ملايين شخص يعملون للحكومة السعودية يوميا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.

• اثنان من أقرب مستشاريك المقربين متهمان بتدبير هذه المؤامرة، وجرى إعفاؤهما من قبل الملك، وأخرجا من دائرتك الخاصة، كيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تم تنفيذ ذلك من قبل أشخاص مقربين لك؟

التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمة بدون أي استثناء.

• لقد قرأت ما قاله المدعي العام السعودي عن أولئك الذين وجهت إليهم التهم في هذه الجريمة، التفاصيل كانت بشعة، عندما سمعت أن أشخاصا مقربين منك وفي حكومتك ارتكبوا مثل هذا الجريمة المروعة وأن الحكومة الأمريكية تعتقد أنك أمرت بها. ماذا كنت تعتقد؟

أعتقد أن ما ذكرتيه غير صحيح. لا يوجد أي بيان رسمي أعلن من الحكومة الأمريكية في هذا الخصوص. لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخصا قريبا مني قام بأمر مثل هذا. توجد تهم وهي تحت التحقيق. لكن مرة أخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه خصوصا

كحكومة المملكة العربية السعودية جراء جريمة كهذه.

• لقد استنتجت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة متوسطة إلى عالية بأنك استهدفت شخصيا خاشقجي وأنت على الأرجح أمرت بقتله؟

أتمنى أن يتم إخراج هذه المعلومات للعلن. إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل، أتمنى أن يتم إخراجها.

* ما نوع التهديد الذي يشكله كاتب عمود في صحيفة للمملكة العربية السعودية حتى يجعله يستحق أن يقتل بهذه الوحشية؟

لا يوجد أي تهديد من أي صحفي. والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحفي سعودي، من هذه الجريمة البشعة التي حصلت في قنصلية سعودية.

• لقد تحدثت مع عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل مجيئي إلى هنا، وقال إنه بسبب ما حدث لجمال خاشقجي وما حدث في اليمن فإنه «ليس هناك الكثير من النوايا الحسنة هنا في الكونجرس تجاه السعودية»، ما هو حجم الضرر الذي حل بالعلاقة؟

العلاقة أكبر بكثير من هذا، وهذه حادثة بشعة ومؤلمة لنا جميعا. دورنا أن نعمل ليلا ونهارا لتجاوز هذا الأمر والتأكد بأن مستقبلنا أفضل بكثير من أي شيء حدث في الماضي.

تحقيق العدالة

01 من جديد تؤكد المملكة حرصها على تحقيق العدالة فيما يتعلق بقضية المواطن جمال خاشقجي ومواصلتها ذلك حتى النهاية.

02 مقتل جمال خاشقجي جريمة بشعة وحريصون على عدم تكرارها، ولذلك أنجزنا إصلاحات هيكلية عميقة في المؤسسات الأمنية والاستخبارية تمنع تكرار مثل هذه الجريمة.

03 تحمل ولي العهد للمسؤولية تجاه ما حدث لجمال خاشقجي هو دليل على قيادته الشجاعة لإصلاح أي خلل، وضمان عدم حدوثه مرة أخرى.

04 التحقيقات والمحاكمات جارية، ولن يفلت من العقاب أي شخص تثبت بحقه التهم مهما كان منصبه.

الهجمات على المنشآت النفطية والعلاقة مع إيران

• هذا الهجوم ضرب قلب صناعة النفط في السعودية، فهل تمت مهاجمتكم على حين غرة؟

قد أختلف معك قليلا، هذه الضربة لم تضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضربت قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطلت ما يقارب 5.5% من احتياج العالم للطاقة، احتياج أمريكا والصين والعالم بأسره.

• المملكة هي أكبر مستورد في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية، فمليارات الدولارات أنفقت على المعدات، إذن كيف لا يمكنها منع هجوم مثل هذا؟

المملكة العربية السعودية بحجم قارة تقريبا، فهي أكبر من غرب أوروبا كلها. لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة. يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل.

• ما هو برأيك السبب الاستراتيجي الذي جعل إيران تضرب أرامكو؟

أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف استراتيجي، فقط الأحمق هو من يهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الاستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه

• وزير الخارجية مايك بومبيو وصف ما قامت به إيران على حد تعبيره بأنه «عمل حربي»؟ هل كان ذلك عملا حربيا؟

بلا شك، نعم.

• ما هو تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة؟

المنطقة تشكل تقريبا 30% من إمدادات الطاقة في العالم وتشكل تقريبا 20% من المعابر التجارية «العالمية وتشكل تقريبا 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة. هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.

• ذكرت المذيعة أن «إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترمب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى ترفع العقوبات. إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة».

بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيدا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.

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• هل يجب أن يكون ردا عسكريا؟

أرجو عدم حدوث ذلك.

• لم لا؟

لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

• هل تعتقد أنه ينبغي على الرئيس ترمب أن يجلس مع الرئيس روحاني، ويصوغان صفقة جديدة؟

بلا شك هذا ما يطلبه الرئيس ترمب، وهذا ما نطلبه كلنا جميعا، من لا يريد الجلوس على الطاولة هم الإيرانيون.

هجوم أرامكو

01 الهجمات على المنشآت النفطية لم تكن مجرد هجمات على قلب الإمدادات النفطية السعودية، وإنما هجوم على قلب إمدادات النفط العالمية والاقتصاد العالمي ككل، وهو ما يحتم اتخاذ موقف عالمي وجماعي حازم ورادع لإيران.

02 على النظام الإيراني أن يعي أنه ما لم يغير قناعاته ويوقف أعماله العدائية فإن الضغط الدولي سيستمر، وأي تصعيد آخر سيكون رد الفعل عليه مختلفا تماما.

03 المملكة التزمت بضبط النفس، لأنها وضعت اعتبارات ومصالح العالم في الحسبان، وستستمر في التنسيق مع حلفائها وأصدقائها، لأن الاعتداء لم يكن فقط على المملكة، وإنما على الاقتصاد العالمي.

04 أرامكو أثبتت مرونتها وكفاءتها العالية في التعامل مع الأحداث، وجميع السعوديين يفتخرون بها، وكذلك عملاؤها حول العالم.

05 الإنتاج السعودي للنفط عاد إلى مستواه الطبيعي في زمن قياسي، وهذا إنجاز كبير يثبت كفاءة أرامكو وكفاءة المملكة وأبنائها.

06 إيران لم تعتد على المملكة فقط، بل اعتدت على اقتصاد العالم، وما تعرضت له المملكة حدث عالمي أدانه المجتمع الدولي، وسيضع خطا فاصلا يمنع الإيرانيين من تجاوزه مستقبلا.

07 إدانة الهجوم من نحو 100 دولة وأكثر من 10 منظمات رسمية، يعني أن مكانة المملكة وأهميتها لا يمكن التقليل منها.

الشأن اليمني

• وصفت هذه الحرب بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما هو الحل؟

أولا إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد .

• أنت تقول في هذه الليلة بأنك تريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن؟

نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض وإعلان الحوثي من عدة أيام بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبره بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر.

• لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟

كقائد يجب أن أكون متفائلا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائما، إذا كنت متشائما يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر.

دعم اليمن

01 المملكة أكبر داعم لليمن في العالم، ودعم المملكة للشرعية منع تحول اليمن إلى عراق جديد في المنطقة، ومنع تحول اليمن إلى موطئ للإرهاب.

02 بإمكان الحوثيين إن أرادوا أن يتحولوا من ميليشيات إلى مكون سياسي ينسجم مع أشقائه في اليمن إذا تخلوا عن تبعيتهم لإيران.

03 المملكة ترحب بالسلام دائما ومستعدة للوصول إلى حلول سياسية إذا أثبت الحوثيون جديتهم وتوقفوا عن الدوران في فلك إيران وخدمة أجنداتها.

04 المملكة بدورها الإقليمي والدولي وقفت إلى جانب اليمن وتدعم حكومته الشرعية، وأنقذته من براثن الإرهاب والفوضى، وذلك لتحقيق الأمن للمنطقة برمتها وليس للمملكة فحسب.

حقوق المرأة

• اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدثنا آخر مرة باتت المرأة تقود في السعودية وحصلت على المزيد من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك نحو 12 ناشطة جرى احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وضعن في السجن؟

المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين، لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها.

• هل حان الوقت لإطلاق سراحها؟

القرار هذا ليس عائدا لي، إنه عائد للمدعي العام.

• تقول أسرتها إنها تعرضت للتعذيب في السجن، هل هذا صحيح؟

إذا كان هذا الأمر صحيحا فهو بشع جدا، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب، وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر.

• هل ستتابع ذلك شخصيا؟

بلا شك.

• أنت مدرك لما يقال عنك في العلن، أنك تعهدت بتغيير المملكة العربية السعودية؛ وتحويل الاقتصاد؛ والحديث عن الإسلام المعتدل؛ والسماح للنساء بالحصول على مزيد من الحقوق، ومع ذلك ما زال هناك انتقاد لحملة القمع وسجن النساء اللواتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وهذا يعطي الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وهذه الأمثلة الملموسة عن النساء اللواتي تم سجنهن؟

يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جدا، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

احترام القانون

01 الموقوفون والموقوفات لم يوقفوا بسبب مواقف سياسية أو حقوقية، وإنما لارتكابهم جرائم تمس الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، ومثل هذه القضايا تحدث في أي دولة في العالم، والتحقيقات القضائية متواصلة من أجل العدالة لجميع الموقوفين.

02 يجب احترام القانون، والمحاكمات والتحقيقات جارية في قضايا الموقوفين، والعدالة ستأخذ مجراها.

03 المملكة تحرم التعذيب، وأي تهمة تثبت في هذا الأمر ستواجه بمحاسبة قوية، والتحقيق جار حول هذه الاتهامات.

04 لم تعرف المملكة ونظامها السياسي والأمني أي اعتداء أو تعذيب أو ترهيب لموقوفين أو سجناء أو ذويهم، ومحاولات ترويج الأكاذيب في هذا الإطار هدفها إعلامي للتأثير على المجتمع من قبل جهات معادية.

• ما هي الدروس التي تعلمتها؟ وهل ارتكبت أخطاء؟

الأنبياء أخطؤوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر.