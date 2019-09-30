تشكيل لجان للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل صدور أوامر بتشكيل لجان للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين السريع في حي السليمانية بجدة والرفع بنتائج التحقيقات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والنقل ستتوليان التحقيق في الحادث، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة.

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وقال الفيصل خلال وقوفه ميدانيا أمس يرافقه نائبه بدر بن سلطان ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على آثار الحريق «ليست هناك نسبة محددة للأضرار حتى الآن ولا نستطيع إيقاف أحد دون سبب واضح، والموضوع كبير وليس بالسهل، وهناك أمور لا بد من التحقق منها ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟، والأضرار لا تزال تحصى، وهناك أضرار جديدة تحدث كل يوم والسقف لا يزال يتهاوى، والدوران الأرضي والأول سليمان، لكن الدور الثاني والسقف أكثر تضررا».

وشدد أمير المنطقة على وسائل الإعلام ومتابعي القنوات بعدم التسرع باتخاذ أي فكرة أو نتيجة لحين انتهاء اللجان من التحقيقات في هذا الموضوع، لأنني أخشى أن تؤخذ الأمور بطريقة خاطئة، فانتظروا إلى أن تنتهي نتائج التحقيق ونخبركم بكل شيء، مضيفا «اللجان التي شكلت لا تزال في بداية تحقيقها، وموضوع الحرائق يحدث في كل مكان من العالم فالدول المتقدمة لا تخلو منه».

وتابع بالقول «أوجه شكري وتقديري لكل من ساهم في هذا الحدث المريع، خاصة من تدخلوا بأجسادهم وأرواحهم لتلافي توسع الحريق، ونرجو من الله أن يمكننا لمكافأتهم، ليس فقط بالقول وإنما بالعمل».