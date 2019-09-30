5 عوامل تحدد خطورة استنشاق دخان الحرائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتراوح خطر دخان الحرائق على الجهاز التنفسي ما بين التأثير البسيط وخطر الاختناق المؤدي للوفاة، وتعتمد درجة ذلك على حجم التأثير والضرر.

وقال استشاري الأمراض الصدرية الدكتور عبدالله الحربي لـ»مكة» إن التأثير يتراوح بحسب توفر عوامل الخطورة من عدمها، بين الاختناق البسيط، الكحة، تهيج العينين، أما في الحالات الأشد خطورة، فقد يصاب الشخص بالاختناق الشديد المؤدي للوفاة، نتيجة تهيج شديد في الشعبيات والقصبة الهوائية تجعلها تفرز سوائل بكمية كبيرة تشكل حاجزا يمنع الرئتين من امتصاص الأكسجين أو التخلص من ثاني أكسيد الكربون، مشددا على ضرورة الابتعاد السريع عن مكان الدخان وتغطية الأنف والفم وغسل العينين بالماء، والتوجه للمستشفى بسرعة.

عوامل تحدد درجة خطورة دخان الحرائق