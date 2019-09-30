3 أطراف تتحمل مسؤولية حرائق المنشآت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

أكد خبير في السلامة والصحة المهنية المهندس محمد الزير لـ«مكة» أن 3 أطراف تتحمل مسؤولية الحرائق في المنشآت لعدم مراعاتها جوانب السلامة في المشروع، خاصة أن من المتوقع أن بنود الكراسة نصت على توفير اشتراطات السلامة.

وبين أن أحد الأنظمة المهمة التي لا بد من وجودها هو نظام إطفاء الحريق الآلي، الذي يعمل آليا فور ظهور علامات وجود دخان ونار، ويتعامل مع الوضع بشكل سريع حتى وصول فرق الدفاع المدني للمساندة، والذي يسهم في الحد من الخطورة أو تجنبها في بعض المواقع، مضيفا أن من غير المنطق أن تخلو بنود العقد من ثلاثة أمور، هي: نظام إطفاء الحريق، ونظام إنذار الحريق، ومحطة للدفاع المدني.

وحمل المكتب الاستشاري المسؤولية الأعظم من عدم رصد هذه المخالفات الصريحة بحكم مسؤولياته في الإشراف على مثل هذه الأمور، إضافة إلى أن مقاول التنفيذ هو المسؤول الرئيس في ذلك لعدم توفيرها، إلا في حال عدم وجودها في الكراسة وهذا مستبعد، وكذلك يتحمل مهندسو الإشراف مسؤولية ذلك.