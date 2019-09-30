القيادة تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال ومحمد بن زايد في وفاة خاله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في ضحايا الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسمنا وشعب وحكومة المملكة أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».

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إلى ذلك أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب خادم الحرمين خلال الاتصال عن تعازيه له في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، سائلا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من جهته، عبر محمد بن زايد عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.

كما أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، أمس، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لولي عهد أبوظبي في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، داعيا الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب محمد بن زايد عن عظيم تقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.