تصنيف الهلال سيدا للعرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تصدر برشلونة الإسباني تصنيف أفضل 100 ناد في العالم لسبتمبر الماضي، بحسب موقع «club world ranking» برصيد 15,304 نقاط، تلاه مانشستر سيتي الإنجليزي وريفر بليت الأرجنتيني. Advertisements ويحتسب الموقع نقاط التصنيف بشكل أسبوعي، وفقا للمباريات التي يخوضها كل فريق على مدار الأسبوع. وتصدر الهلال تصنيف الأندية العربية بحلوله في الـ 21 برصيد 9,165 نقطة، فيما جاء نده التقليدي النصر في المركز الـ 31. ومن الأندية السعودية التي اقتحمت القائمة فريق الاتحاد الذي جاء في المركز الـ 56، والتعاون (71) والأهلي (73).



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