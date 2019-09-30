نائب رئيس اتحاد الهايكنج يتسلق أصعب المسارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أنهى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج عبدالرحمن آل عبده رحلة تسلق الصخور في متنزه الشرف بمحافظة تنومة دون أخطاء. ويعد المسار البالغ ارتفاعه 32 مترا من أصعب المسارات التي افتتحت حتى الآن في المملكة العربية السعودية، حيث نجح آل عبده بتسلقه ليسجل إنجازا جديدا وفريدا من نوعه في السعودية، وتم عمل فيلم لتوثيق الرحلة تحت مسمى «مشروع رياضة التسلق في السعودية».



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