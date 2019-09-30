40 فرقة دفاع مدني باشرت الحريق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة شاركت 40 فرقة من الدفاع المدني في إخماد محطة قطار الحرمين بالسليمانية بكامل آلياتها وأفرادها وضباطها من جميع مراكز جدة. وعلمت «مكة» أن عددا من الجهات الحكومية شاركت الدفاع المدني في إخماد الحريق، منها: القوات الجوية وأرامكو، والطيران المدني وطيران الأمن، إضافة إلى مباشرة جهات حكومية أخرى كل بحسب مهامه: المرور، الشرطة، وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي.



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