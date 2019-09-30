قطار الحرمين في سطور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام مشروع حكومي ممول من صندوق الاستثمارات العامة

أحد مشاريع توسعة شبكة الخطوط الحديدية

تكلفة المشروع 63 مليار ريال

بدأ تنفيذ المشروع 2008

بدأ تشغيل المشروع رسميا في 2019

نفذت شركة »سعودي أوجيه« جزءا من المشروع، وسحب منها في يناير 2018 بسبب التعثر، وجرى تسليمه لشركة »يابي التركية« لاستكمال المتبقي



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