محطة سليمانية جدة الأكبر ورصيفة مكة الأكثر كلفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة فيما يربط مشروع قطار الحرمين السريع بين منطقتي مكة والمدينة عبر خط سكة حديدية خلال 120 دقيقة مرورا بجدة، عبر 5 محطات، تعد السليمانبة بجدة أكبرها ورصيفة مكة أكثرها كلفة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 60 مليون مسافر سنويا. محطات قطار الحرمين وتكلفتها محطة الرصيفة -مكة: الأكبر من حيث التكلفة المالية بـ3.2 مليار ريال

محطة السليمانية - جدة: (الأكبر كمنشأة) بتكلفة 2.9 مليار ريال

محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - 1.7مليار

المدينة المنورة - 1.5 مليار ريال



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