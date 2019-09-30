السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين
أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) حركة القطارات في أجزاء واسعة من شمال ألمانيا بسبب المنخفض الجوي «مورتايمر» صباح أمس.
وأعلنت الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن وقف حركة القطارات بدأ منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وشمل خطوط هامبورج-برلين، وهامبورج-هانوفر، وبريمن-هانوفر، وهانوفر-جوتينجن، وهانوفر-فولفسبورج، وفولفسبورج-براونشفايج-هيلدسهايم-جوتينجن.
وأضافت الشرك «قطارات المدن ستتوقف»، موضحة أنه لا يوجد في المقابل إعاقات كبيرة في حركة القطارات على مستوى الضواحي.
كانت هذه تفاصيل خبر أعاصير توقف حركة القطارات شمال ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.