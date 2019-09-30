أعاصير توقف حركة القطارات شمال ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) حركة القطارات في أجزاء واسعة من شمال ألمانيا بسبب المنخفض الجوي «مورتايمر» صباح أمس.

وأعلنت الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن وقف حركة القطارات بدأ منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وشمل خطوط هامبورج-برلين، وهامبورج-هانوفر، وبريمن-هانوفر، وهانوفر-جوتينجن، وهانوفر-فولفسبورج، وفولفسبورج-براونشفايج-هيلدسهايم-جوتينجن.

وأضافت الشرك «قطارات المدن ستتوقف»، موضحة أنه لا يوجد في المقابل إعاقات كبيرة في حركة القطارات على مستوى الضواحي.