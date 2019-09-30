مشاهدة هجرة الحيتان بالقطب الشمالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين يستطيع زوار مدينة بريسبان الأسترالية الاطلاع على ثقافة السكان الأصليين من منظور مختلف تماما عبر مشاهدة هجرة الحيتان من القطب الشمالي. ويمر الحوت الأحدب عبر ساحل كوينزلاند خلال هجرته لمسافة خمسة كيلومترات بدءا من يونيو إلى نوفمبر، ويمكن للزوار مشاهدة هذه الحيتان في إطار رحلات اليوم الواحد التي يقودها السكان الأصليون.



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