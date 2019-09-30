مقتل 19 شخصا في حريق مصنع بالصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بكين
أعلنت حكومة محلية في الصين أمس مقتل 19 شخصا في حريق بمصنع في مقاطعة تشيجيانج شرق الصين.
وجرى إنقاذ ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة مصابين، في الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس الأول في مصنع «روكي ديلي نيسيستيس» في مقاطعة نينجهاي.
وقالت حكومة مقاطعة نينجهاي على موقع المدونات الصغيرة ويبو عبر الانترنت إنه تم إخماد الحريق بعد ثلاث ساعات من اندلاعه.
وينتج المصنع منتجات مثل الأدوات المكتبية ومواد بلاستيكية ومنظفات.
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